為了遏止「投機炒房」，立法院今終於完成《平均地權條例》修正草案三讀，將重罰炒房行為，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，最高可處5000萬元，還可連續處罰。行政院長蘇貞昌強調，政府將會嚴格執法，嚴懲違規炒作不動產的行為，維護市場交易秩序。

蘇貞昌指出，感謝立法院朝野黨團支持，今日通過「平均地權條例」修正條文，未來換約炒作、哄抬房價等不法行為，將讓政府有法律工具可以進行重罰，同時還提供民眾檢舉不法的獎金，讓全民加入監督的行列。