立法院朝野黨團持續協商112年度中央政府總預算案，直至今（10）日晚間仍挑燈夜戰。但在審查到國安局預算相關提案時，國安局長陳明通卻因國民黨團表示「陳明通面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊」等語，因此起身反駁：「林智堅的案子，很確定是一個冤案！」就連民進黨團總召柯建銘也幫腔喊對，引發討論。

國民黨團在提案時表示，陳明通在擔任台大國發所所長及教授時，面對林智堅的論文抄襲案，為其掩護圓謊，同時也希望陳明通要正式向國人公開道歉，並立即請辭下台。結果今晚立法院在第二輪總預算案協商時，陳明通在會中對於國民黨團的提案表達不滿，並強調：「我還是要說明一下，林智堅的案子，很確定是一個冤案！」

而在一旁的柯建銘也幫腔認同，陳明通也指出，11日法院開庭時，所有的證據包括國民黨團總召曾銘宗、立委溫玉霞都看過，陳明通又強調，「這是個冤案，我在這裡必須說明，通過這樣的東西，我沒辦法接受」，最後立法院長游錫堃也裁示保留。