儘管經濟衰退陰霾籠罩全球，但富裕人士並未受到影響，購買台幣上千萬的豪車依然不手軟。英國頂級豪華車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）去年銷量突破6,000輛大關，改寫新高紀錄。

勞斯萊斯去年交車量達6,021輛，年增8％，首度跨越6,000輛大關，刷新2021年締造的5,586輛紀錄。

勞斯萊斯執行長穆勒歐沃斯（Torsten Muller-Otvos）受訪時表示：「公司並未感受到不景氣或衰退，我們沒有遭受到任何負面影響。」

隸屬於德國豪華車廠寶馬（BMW）的勞斯萊斯並未透露去年的獲利和營收，但表示去年旗下車款的平均售價為53.4萬美元，主要拜Bespoke客製化服務推高價格所賜。

美國為勞斯萊斯去年最大的市場，占全球銷售量比重將近35％，大陸為第二大市場，銷量雖然略為下滑，但市占率仍攀升至25％。

穆勒歐沃斯指出，隨著大陸放寬防疫限制和經濟復甦，大陸未來可望成為勞斯萊斯最大的市場。他持續看好大陸的消費能力，「如果大陸有朝一日成為勞斯萊斯的全球最大市場，我也不會感到意外。」

去年勞斯萊斯最熱賣的車款為休旅車Cullinan，占全球約五成銷售量。Ghost房車占整體銷量比重超過三成，另外頂級車款Phantom約占10％。

勞斯萊斯去年10月推出的首款全電動車Spectre，售價自41.3萬美元起跳，預計2030年交車。穆勒歐沃斯表示，美國的Spectre預購訂單已經超過300輛，數量仍持續增加。

穆勒歐沃斯婉拒透露確切的訂單數字，但表示「絕對遠遠超過300輛。預購訂單超出公司預期，甚至高於預測的高端。」

勞斯萊斯去年在杜拜開設邀請制的私人辦公室，專門服務中東的VIP和Bespoke客戶，中東的消費者格外偏愛客制化汽車。勞斯萊斯計劃在未來幾個月在全球開設更多私人辦公室。