台北市長蔣萬安喊出上任1年內大巨蛋完工啟用，如今大巨蛋再見曙光。營建署先前以消防署負責的排煙審查為由，不發下防火避難性能審查認可函，而消防署去年11月2日已發出排煙審查核定書。時隔2個月，內政部終於在今年1月9日發出防火避難性能審查認可函，代表遠雄可向北市建管處補齊申請建照第4次變更的資料，拿到建照後即可施作剩下的相關工程。

台北市前市長柯文哲不滿大巨蛋審查被刁難，多次槓上中央。2021年4月遠雄公司提送設計計畫書給台灣建築中心，當年9月台建中心評定通過，營建署卻認為B1作為避難層有疑義，於2021年9月、2022年3月二度函詢北市府，柯文哲去年4月派出副市長蔡炳坤拜訪營建署長吳欣修、當年7月蔡炳坤及副市長彭振聲再度拜訪內政部次長花敬群溝通。

營建署去年5月指稱尊重市府對避難層的認定，但要求等待消防署完成排煙審查，再一併發出認可函，市府去年10月對外宣布已完成排煙審查，去年11月2日消防署發出排煙審查核定書，但營建署負責的防火避難性能審查認可函沒下文。

北市府台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，內政部終於在今年1月9日發出防火避難性能審查認可函，目前大巨蛋進度99％，建照核可後大概3個月完工，市長也希望今年底營運。

遠雄發言人楊舜欽表示，拿使用執照前還要經過消檢，大約2、3個月，因此要視行政審查進度而定，會盡全力趕工，目標仍是今年試營運，盼舉辦球賽或其他活動，讓民眾體驗。