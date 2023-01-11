法國警方消息人士表示，繁忙的法國國鐵巴黎北站（Gare du Nord）今天發生攻擊事件，一名男子持刀揮舞造成數人輕傷。

法新社報導，這名男子當場被捕。巴黎北站是法國通往英國倫敦和歐洲北部的鐵路樞紐。要求匿名的消息人士透露，警方朝男子開槍，男子受傷後被捕。

路透社報導，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）隨後在推特發文證實，巴黎北站有一名男子行凶造成數人受傷，凶手已被警方制伏。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120111