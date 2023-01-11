台中市長盧秀燕11日晚間在台中市政府警察局局長蔡蒼柏陪同下展開慰問，首站來到烏日警分局。（潘虹恩攝）

盧秀燕說，為了讓市民朋友好過年，全台中7000多位警察，包括志工系統、民防、義警、義交等志工全體出動，有決心、有信心讓市民好過年。（潘虹恩攝）

112年加強重要節日安全維護工作自1日起至30日，為期30日。台中市長盧秀燕11日晚間在台中市政府警察局局長蔡蒼柏陪同下展開慰問，首站來到烏日警分局，替辛勞的警察與協勤民力加油打氣；這是盧秀燕連任後首度年節慰問，首站即獻給烏日分局，讓在場員警及協勤民力相當興奮。

台中市政府警察局烏日分局特別在分局前廣場布置各種預防犯罪、交通安全、婦幼安全宣傳海報及超Q的真人警察寶寶公仔，更播放過年喜慶音樂炒熱氣氛，令盧秀燕受到熱烈的歡迎，與會人員也熱情合影留念。

盧秀燕說，今年過年早，在蔡蒼柏陪同下展開加強重要節日安全維護工作，為了讓市民朋友好過年，全台中7000多位警察，包括志工系統、民防、義警、義交等志工全體出動，有決心、有信心讓市民好過年，守護城市安全、保護市民，祝福市民新年快樂、闔家安康；蔡蒼柏退休倒數，針對退休前最後一次年前慰問工作，蔡蒼柏表示，感觸良多。

烏日警分局分局長吳銘淵表示，為讓民眾歡度順遂如意的連續佳節，本分局投入警察及義警、義交、民防、守望相助隊、志工等協勤民力約計2071餘人次，期許做到「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」等3大工作；另，加強重要節日安全維護工作期間，烏日警分局也提供多項為民服務措施，舉凡民眾舉家外出巡簽、存提款護鈔等，民眾可以多加利用。