78歲的葉姓男子，2020年將手伸入孫子的16歲女友所穿著的短褲褲管，並以隔著內褲撫摸下體，桃園地方法院一審依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判處有期徒刑10月，台灣高等法院考量葉男坦承犯行且和解，改判處6月徒刑，可上訴。

被害少女是葉男孫子的朋友，她獲邀請在2020年1月22日上午10點與友人一同前往葉的住處，葉男趁她與友人坐在客廳三人座沙發上時，隔著內褲撫摸她下體，她返家後不敢告訴家人，2020年3月16日才將此事告知母親，經母親陪同至警局報警處理。