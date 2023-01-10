有碩士學歷的受刑人殷男，自2018年在自強外役監服刑，台中監獄核准他2020年1月24日返家探視、同月27日下午返監，他卻趁機脫逃未依規定返監，直到去年6月被警緝獲。殷逃亡2年多竄藏各地，靠借錢及股票分析賺錢，2020年間涉恐嚇案、2022年間摔斷手肘，冒名就醫。他卻喊冤，遭人監控無法返監，法官依脫逃罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

殷男因詐欺案件被判刑5年8月確定，2018年4月進入台中監獄執行，同年12月間移入自強外役監。台中監獄審核他作業成績優良，核准在2020年1月24日返家探視，並應於同月27日下午返監。

殷男趁機脫逃，未依規定返回自強外役監，台中地檢署發布通緝，直到去年6月被警方緝獲。

殷男向警方坦承脫逃，攜女友逃亡，藏匿在中市北屯及西屯區、高雄市、台北市等地，經濟來源是向朋友借錢及幫人分析股市賺錢。他說，美國友人請他幫忙分析股市，透過電子錢包付費。

殷男表示，在去年5月27日下午到中市大雅區自行車步道騎腳踏車跌倒，摔斷手肘及前臂骨頭，冒名沈男身分到清泉醫院就醫，2天後轉診到中國附醫急診，他因無健保卡在6月1日「自行離院」。

檢警追查就診紀錄，清泉醫院記載到院時間5月28日晚間7時許，騎腳踏車跌倒，主訴症狀為「右手肘疼痛不能動、右手掌擦傷」；中國附醫記載為5月30日11時到院，上肢鈍傷、腫脹變形，疑似骨折脫臼。

檢警發現，殷男涉嫌在2020年7月3日晚間與另案張男到中市1家汽車租賃公司恐嚇多名被害人，該案已被起訴。

檢察官偵訊時，殷男卻喊冤，他自2020年1月27日就被張男帶走，同年7月間被帶到中市大里區，期間一直被監視，無法離開，他什麼事都沒有做。

法官認為，殷男獲准返家探視，應珍惜依限時返監，竟未自重脫逃，影響獄政管理，期間還冒名就醫，依脫逃罪判刑3月，得易科罰金。

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