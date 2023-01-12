根據路透社所做的調查，由於資本市場陷入震盪和利率急速升高，使本來是金雞母的投資銀行部門獲利承壓，全球銀行業掀起裁員潮，目前初估正準備裁員至少5,000人。

已經宣布裁員或據報導將裁員的銀行如下：

巴克萊：消息人士透露該銀行將裁減近3%的企業與投銀部門人力。此前該公司宣布其併購交易顧問收入銳減45%。

花旗：彭博社報導，交易量低迷使華爾街大型銀行備感壓力，花旗投銀部門將裁員數十人。

瑞士信貸：董事長Axel Lehmann去年12月初表示，瑞信將削減成本約25億瑞士法郎（約26.8億美元）。瑞信此前已經表明將裁員，據消息指出，該銀行在香港的私人銀行業務可能裁員約5%。

德意志銀行：該德國最大銀行去年10月裁減其投銀顧問團隊人力，據路透社報導，此次裁員包括紐約和倫敦的數十名員工。

高盛：高盛周三起開始裁員以削減成本，其中以投銀和全球市場部門受到最大的影響，約三分之一裁員來自這兩大部門。此前有消息指出，高盛擬裁掉3000多人，將是2008年金融危機以來規模最大的裁員行動。

匯豐：路透報導，匯豐銀行將裁員至少200名管理高層。此前該銀行宣布以100億美元出售加拿大業務，將一口氣裁掉約4,000名員工。去年11月30日，匯豐宣布出售規模較小紐西蘭業務，並將再關閉英國的114家分行。

摩根士丹利：路透社援引消息人士報導，該投銀去年12月裁員約 2%，約影響1,600個職位。

富國銀行：彭博社去年12月援引知情人士報導，富國銀行在全美的抵押貸款事業部門裁員數百人。