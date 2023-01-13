康樂站前廣場 邀您漫步時光大道

營造美景城鄉生活環境

臺東縣政府持續推動慢經濟宜居環境，聯結康樂車站、幸福住宅、史前館花園等，新闢康樂站前廣場、幸福住宅旁綠地及整建史前館花園，營造新的美景城鄉生活環境，搭配已通過的康樂自辦市地重劃案，擘劃臺東市未來新的生活圈。

康樂站前廣場時光大道、幸福綠地、史前館重新改造後煥然一新。 (圖／臺東縣政府建設處提供)

民眾於康樂車站下車即可步行前往史前文化博物館，站前廣場以軸線「看見博物館」的方向引導，配合視覺景觀設計，塑造漫步時光大道意象。

另位於幸福住宅旁社區新闢公園綠地，將打造全齡遊憩環境，除環型步道外，在兒童遊戲方面設有適合滑步車、自行車等輪車遊玩的場地，並規劃具考古元素的沙坑，及透過地形變化營造自然風格的遊戲場域，提供優美的親子遊憩空間。

臺東縣政府也與史前文化館合作整修史前館花園，在原有整體空間架構下，維持區內已成蔭的豐富喬木群，針對局部區域進行設計改善，從博物館導覽的角度切入，將館內文物如玉玦、石棺、鐵器、陶器等轉化為設計元素，強化整體空間特色，未來史前館花園將變得更富文化意涵與親民。

而在康樂站前廣場時光大道、幸福綠地、史前館重新改造煥然一新的架構下，待都市計畫通盤檢討完成後，史前館內的旅館將可重新營業，屆時台鐵的鐵道旅行搭配煥然一新的史前文化博物館，成為熱門旅遊路線，指日可待。

河畔人行步道晨昏好去處

太平溪右岸一路通110年完成仁義南路段串連台11線與中華路，方便市區聯外交通出入，河畔人行步道成為民眾與遊客晨昏休閒好去處。

縣府112年春節前完成中華路至康樂橋段仁義北路拓寬改善，永福路口增設越堤路進入太平溪河畔臨時停車空間，方便遊客及民眾開車前往使用籃球場及休閒運動。

太平溪右岸一路通工程111年底開通南王橋至馬蘭橋段，提供用路人縱谷往返臺東市區第二條替代交通。於工程內增設太平溪右岸堤防與水防道路長2.43公里步道，與臺東市區山海鐵馬道於第一鐵路橋與第二鐵路橋節點形成長約4.5公里環線，一半鐵馬道一半太平溪畔，領略不同風情。

領航員：饒慶鈴（臺東縣長） 臺東縣政府與國立史前文化博物館及台灣鐵路管理局攜手合作，新闢康樂站前廣場、幸福住宅旁綠地及整建史前文化博物館花園，可望成為熱門旅遊路線；另，太平溪右岸一路通工程111年底開通南王橋至馬蘭橋段，提供用路人縱谷往返臺東市區第二條替代交通。(圖／臺東縣政府建設處提供)

（臺東縣政府建設處廣告）