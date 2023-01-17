推動觀光並帶動區域發展，南投集集、廬山及彰化田中，皆利用天然資源、傳統工藝等特色規劃遊程，帶領民眾以深度旅遊的方式探索在地，適合在春節假期走一趟，體驗先民風味小吃或原住民傳統部落文化。

集集之旅 騎自行車暢遊

以幽默的說書人方式，南投縣集集鎮形象商圈觀光發展協會帶旅人騎自行車暢遊集集，並藉由日本表演藝術「紙芝居」訴說林爽文與清軍交戰、先民開荒闢土的歷史，遊程中並教導旅人製作早期年節才吃得到的蕉葉包仔粿，以及獨創的爽文字燒、海藍茶，中午則可享用在地小農風味餐。南投縣集集鎮形象商圈觀光發展協會：陳怡蓁小姐0978-962689，南投縣集集鎮八張街53-3號。

彰化縣田中觀光商圈發展協會以街屋特色及傳統手工藝規劃遊程，帶領民眾暢遊田中小鎮。(圖／勞動力發展署中彰投分署)

田中風情 感受街屋特色

田中小鎮位於彰化東南方，依山傍水、風景優美，無論漫步、奔跑或騎乘鐵馬穿梭在溪埔地與田畦之間，皆能感受當地風土民情。彰化縣田中觀光商圈發展協會以街屋特色及傳統手工藝為主軸，透過遊程感受老街建築文化，讓旅客體驗田中老街不一樣的面貌，彷彿走進時光隧道。彰化縣田中觀光商圈發展協會：林宗慶專案經理人04-8751555，彰化縣田中鎮員集路三段363號。

部落祕境 行程可客製化

位於南投仁愛鄉的廬山社區昔稱波瓦倫部落，擁有天然資源及耐人尋味的歷史故事，來此可一探祕境美景、泡泡精英野溪溫泉及能高越嶺古道登山，讓身心靈在壯麗遼闊的山景中放鬆。當地部落則透過在地人視角，帶你認識賽德克族歷史文化、與祖靈共舞，並探索波瓦倫部落溫泉祕境，行程可客製化設計。南投縣仁愛鄉廬山社區發展協會：049-2970908田亞馨專案經理，南投縣仁愛鄉精英村中興巷26-1號。

南投縣仁愛鄉廬山社區發展協會遊程，提供「傳統陷阱」體驗。(圖／勞動力發展署中彰投分署)

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