美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，瑞昱去年第四季到今年第一季營運在庫存調整下，仍將偏向保守，但隨著調整告一段落，第二季起網路升級趨勢以及市占率成長的優勢將逐漸顯現，故重申瑞昱買入評級、目標價325元。

美系外資表示，瑞昱股價已從2022年11月的高峰修正了16%，相較於台股加權指數的3%更為劇烈，這主要是反映瑞昱去年第四季、今年第一季營運放緩、毛利率受侵蝕、PC市場疲軟以及庫存消化的問題，儘管如此，還是青睞瑞昱在網路產品的地位，其占比營收約三分之一，並看好瑞昱將在網路升級趨勢中受惠，惟反映瑞昱去年第四季的營運疲並潛在利潤逆風，故將瑞昱2022~2024每股收益下調9~20%，重申瑞昱買入評級、目標價325元。

美系外資表示，瑞昱在去年第四季217.62億元，季減少26.91%、年減20.49%，主要是受客戶積極的庫存消化拖累，預估瑞昱去年第四季毛利率降至43.3%，季減少4.7個百分點，主要受是因庫存消化和不利的產品組合所致，然而，第一季因基期已低，傳統淡季以及補貨，預估第一季度的下修空間有限，且在供應鏈庫存回到正常化後，規格升級以及市占率增長的情況可望在第二季、第三季陸續顯現。

美系外資表示，儘管2023年宏觀和需求存在不確定性，但瑞昱仍預估2023年全年營收將相較去年成長，主要是看好網絡規格升級以及市占率增長。從細分市場來看，個人電腦(約佔總收入的1/3)預計仍表現不佳，但會自2022年消費低基期回升，而寬頻Wi-Fi 6升級趨勢/消費類應用和交換機領域的市占率增長將是主要的網絡領域的動能，此也意味著更高的ASP和更好佳的產品組合。