立法院4黨團稍早協商確定「再度延會」至1月19日，先處理攸關普發現金6000元的特別條例，再審中央政府總預算案，內閣改組時間確定延後；外傳前桃園市長鄭文燦接副閣揆呼聲高，蘇系不滿鄭文燦選後動作多，民進黨蘇系立委蘇巧慧13日受訪指出，對於捕風捉影、見縫插針的文章都很習慣了，真的大可不必、笑笑就好。

蘇巧慧上午出席民進黨立法院黨團會議後接受媒體聯訪，對於父親、行政院長蘇貞昌的去留，她表示，若這幾年台灣是個「戰隊」，蘇貞昌就是「破風手」，蔡英文總統是「奪標手」，兩人能互相信任、默契合作，再加上眾人團結努力，才可以衝破一關又一關。

蘇巧慧說，蘇貞昌認為破風手有理應要承擔的責任，困難也很多，若新一代的人有意願和能力接任，承擔破風手的角色，「他真的非常、非常樂見」。

至於有報導稱蘇系「劍指鄭文燦」、不滿鄭文燦放話一事，蘇巧慧說，她早上才跟鄭文燦通電話，看到報導時都哈哈大笑，而自己對鄭的信任不是一朝一夕，對於這種捕風捉影、見縫插針的文章，早就習以為常，笑笑就好，也大可不必。

談及是否跟鄭文燦談到接任副閣揆，蘇巧慧笑說，她的層級怎麼會跟鄭文燦談到這件事，且組閣是總統職權。