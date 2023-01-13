本土疫情連續4日下降，國內今新增2萬1384例本土個案，較上周五減少5897例，減少約21.6％。與此同時新增353例境外移入，另確診個案中新增53例死亡，包括1名15歲少年，住院期間因新冠肺炎、敗血性休克、心肺衰竭死亡。

今日新增的本土個案以新北市4412例為例，其次依序為台中市2780例、桃園市2493例、台北市2435例、高雄市2406例、台南市1613例等。其餘縣市均為千例以下，包括彰化縣875例、新竹縣676例、新竹市538例、苗栗縣481例、屏東縣445例、基隆市370例、雲林縣370例、宜蘭縣347例、南投縣277例、嘉義縣270例、嘉義市178例、花蓮縣162例、台東縣115例、金門縣97例、澎湖縣43例、連江縣1例。

國內今新增117例中症、51例重症個案，另增53例本土死亡個案，介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中50例具慢性病史、32例未接種3劑以上疫苗。死亡個案中，有1例特殊死亡個案，為15歲少年，患有先天性心臟病等多重慢性病史，曾接種3劑新冠疫苗。

少年9月28日發燒、有呼吸道症狀，9月29日快篩陽性確診，9月30日出現呼吸困難及意識變化至急診，10月1日因呼吸窘迫，收住加護病房插管使用呼吸器治療，後續因多重併發症持續住院，11月12日不幸因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克及心肺衰竭、先天性心臟病。

截至目前，國內累計青少年死亡個案共8例， 包括肺炎7例（均有慢性病史）和心肌炎1例。2020年以來，國內累計916萬7811例確診、1萬5755例死亡。