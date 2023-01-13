迎接金兔年，投資也要跟著「兔」飛猛進，在開春前也別錯過搭上「息收聯盟」的好機會，搶先為自己存下息收紅包。2023年1月，國泰投信旗下2檔ETF配息，於今日(1/13)公告每單位實際配發金額，包括國泰投資級公司債ETF(00725B)配發新台幣0.41元現金股利；國泰北美科技ETF(00770)配發新台幣2.8元現金股利，將於1月30日除息，投資人最晚只要在1月17日前持有或買進，皆可參與本次配息。

國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華表示，美國2022年12月平均時薪月增率0.3%、年增率4.6%，分別低於市場預期的0.4%、5.0%。數據大幅低於市場預期，這代表美國因為薪資持續大幅上升造成物價螺旋式上漲的壓力減緩，通膨可望逐步降溫，可望帶動美債漲勢。此時，建議投資人鎖定投資級公司債，有助於降低2023年因經濟衰退導致企業獲利下降而無法還債的違約風險，同時兼顧強化抗震與捕捉收益機會。

國泰北美科技ETF(00770)基金經理人林淑娟分析，美股即將進入財報季，由於全球1月企業獲利上修比率築底回升，多數產業也齊步改善，有望支撐股市表現。此外，上周剛結束的CES全球消費性電子大展，是國際大廠如Apple、Microsoft、Google、Amazon、Meta、NVIDIA、Intel、AMD科技角力的舞台，有多項AR/VR、AI、物聯網（IoT）、元宇宙等虛擬實境新裝置釋出。觀察00770追蹤的標普北美科技指數，統計2014年來，CES大展後10日，上漲機率接近9成，40日內上漲機率亦有7成5的機會，表現搶眼，建議長線投資人可留意科技股的布局新契機。

法人分析，國泰投資級公司債ETF(00725B)追蹤的彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數，成分債券選取標準，僅選擇票息在4.5%以上的債券，排除償債地位較低的次順位債券，降低債券違約率，加上00725B擁有季配息機制，適合有現金流需求的投資人。國泰北美科技ETF(00770)追蹤標普北美科技指數，成分股涵蓋Microsoft、Apple、Google及Amazon等美國「科技格鬥股」(MEGA)天王，目前該指數本益比已降至26倍，明顯低於近五年平均的32倍，長期投資價值浮現，適合偏好成長股的投資人布局。