美國國家氣象局統計，今天全美出現至少33個龍捲風。救援人員證實，南部阿拉巴馬州和喬治亞州至少有7人因此喪命。

法新社和美聯社報導，當局表示，明天情況有望明朗，屆時將能更清楚了解破壞程度並尋找更多受害者。今晚風暴開始減弱後，阿拉巴馬州和喬治亞州有數以萬計民眾無電可用。

阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）在推特（Twitter）上表示，她「得知有6名阿拉巴馬民眾在風暴中喪生，感到非常難過」。

喬治亞州巴茨郡（Butts County）驗屍官普魯（Lacey Prue）說，喬治亞州傑克遜（Jackson）一輛汽車遭到傾倒大樹砸中，造成一名乘客死亡。

阿拉巴馬州塞麻市（Selma）市長柏金斯（James Perkins）表示，龍捲風也襲擊了達拉斯郡（Dallas County），吹掀多棟建築物屋頂，造成「重大破壞」。他呼籲居民遠離道路，不要靠近斷落的電線。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）統計，今天全美各地出現至少33個龍捲風，密西西比州、阿拉巴馬州、喬治亞州、田納西州、肯塔基州、南卡羅來納州和北卡羅來納州都曾發布龍捲風警告。