春節前夕，國內民生物資及農漁畜產品需求增多，海巡署中部分署為防範不肖人士藉機從事走私、偷渡等影響國家安全等違法情事，12日結合各單位，針對轄境海域、岸際實施重點區域威力掃蕩及進出漁船擴大安全檢查，結合紅外線熱顯像、UAV無人機等高科技裝備，採跳躍無預警模式，以嚇阻犯罪及不法情事，維護海域治安及權益。

為防範不肖人士藉機從事走私、偷渡等影響國家安全等違法情事，海巡署中部分署12日結合各單位擴大掃蕩。（海巡署中部分署提供）

第三岸巡隊昨編組苗中彰地區所轄各安檢所、機動巡邏站、偵搜犬及無人機區隊等單位，並聯合偵防分署苗栗、台中及彰化查緝隊、苗栗縣府警察局、台中港務警察總隊漁港中隊、台中市府警察局清水分局高美派出所、彰化縣府警察局鹿港分局等單位，針對轄境海域、岸際實施重點區域威力掃蕩及進出漁船擴大安全檢查。

第三岸巡隊「112年春節擴大威力掃蕩暨擴大執檢勤務專案任務」，由隊長張子誼實施勤前教育，合計動員UAV無人機1架、警備車25輛、機車5輛、72員及偵搜犬2犬，結合紅外線熱顯像、UAV無人機等高科技裝備，採跳躍無預警模式、分區同時聯合友軍單位，並擴大查緝廣度。

為防範不肖人士藉機從事走私、偷渡等影響國家安全等違法情事，海巡署中部分署12日結合各單位擴大掃蕩。（海巡署中部分署提供）

針對轄區重點海域，沿岸河口、易走私偷渡地點、雷達盲區及守望哨監控死角巡查，加強可疑目標識別及擴大執檢，並對岸際空屋、防風林、涵洞及港區下水道全面清查，強化海域岸際勤務韌度；另針對進港船隻加強執檢深度及力道，置重點於防範𢹂帶大陸肉製品進港，杜絕非洲豬瘟疫情入侵，防堵走私偷渡，維護社會治安及國人健康。

中部分署表示，農曆春節期間，民生物資需求遽增，不法份子伺機走私農漁畜產品，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，容易引發食安問題及影響國人健康，呼籲民眾若發現不法情事或發生任何危難，均可撥打免付費服務專線「118」向海巡署通報。