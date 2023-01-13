據《第一財經》報導，停飛1404天後，波音737MAX終於在今天（13日）再度翱翔於中國大陸天際。今天中午12時46分，南航CZ3960航班從廣州飛往鄭州，下午3時16分飛抵鄭州，該航班由波音737MAX執飛。這意味著，在由於2起空難停飛近4年後，波音的737MAX機型終於在中國恢復商業載客運營。

737MAX停飛源於2019年3月10日，衣索比亞航空ET-302航班在起飛6分鐘後墜毀，造成157人遇難，這是繼2018年10月29日印尼獅航JT-610航班空難造成189人死亡後，737MAX飛機第二度發生空難。此後一天，中國率先宣布停飛境內96架737MAX飛機，隨後全球跟進。在737MAX停飛之前，中國737MAX的在役機隊數量占全球的1／4以上。

之後波音改進了導致空難的機動特性增強（MCAS）系統，美國等多國已在2021年底陸續復飛737MAX。2021年12月2日，中國民航局也發布了針對737MAX飛機改裝的適航指令，為737MAX的中國復飛邁出了重要的一步。

中國共有97架737MAX飛機停飛，其中國航16架、東上航14架、南航24架、海航11架、廈航10架、深航5架、山航7架、祥鵬航空3架、奧凱航空2架、福州航空2架、昆明航空2架、九元航空1架。

目前，大陸的737MAX用戶已經開展了飛機改裝、停場飛機恢復、駕駛員培訓等工作。福州航、海航、昆明航、山航、深航等5家航空公司已經申報在22／23冬春航季計畫使用737 MAX機型執飛航班。

陸續復飛後有望重啓接收新飛機

報導引述大陸航空公司人士透露，在完成相關改裝，培訓等準備工作後，大陸國內航空公司復飛737MAX已沒有政策限制，是否復飛可由各家航空公司根據市場情況決定。而去年由於多地疫情頻發，出行需求不高，大陸多家航空公司本身還有大量飛機停運，復飛737MAX的積極性也沒有那麼高。

不過，相比上一代機型，737MAX的經濟性更高，更加省油，從這一角度來說，選擇使用737 MAX執行航班將是更優選擇，一旦有第一家航司做出復飛的實際行動，預計其他航司也會陸續跟進。

報導稱，隨著南航737MAX在大陸率先復飛，以及大陸國內航空市場的逐漸恢復，大陸國內航空公司或也將重啟接收新的737MAX飛機。

早在去年7月，波音公佈的數據顯示，大約有290架未交付的飛機，其中中國客戶未接收的飛機占總數近一半。假設這140架飛機全部為737MAX，那麼這批飛機的目錄總價達到了168億美元。

為了緩解停飛4年以來的庫存積壓，波音在2022年就開始著手將原先計畫交付給中國客戶的部分737MAX飛機重新分配給其它海外客戶。不過，波音也表示，在時機合適之際仍然能夠向中國客戶交付飛機，其在舟山的737完工和交付中心也早就做好了隨時恢復交付新飛機的準備。

報導稱，波音舟山工廠主要負責737MAX飛機的內飾安裝、塗裝、維修及交付工作，這是波音在美國以外的首個同類設施，也是波音在美國以外的最大民用飛機合作項目之一。

在此之前，舟山波音工廠已經在2018年底和2019年初完成了2架飛機的交付，不過這些飛機均在西雅圖完成內飾總裝及噴漆，在舟山僅做交付工作，而未來恢復交付後，舟山有望迎來更多「綠皮」737MAX，舟山波音工廠的員工也將正式分別在完工中心及噴漆機庫開始裝配和噴漆工作。