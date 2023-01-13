桃園角板山梅花季登場花開約5成。(呂筱蟬攝)

桃園角板山梅花季登場花開約5成。(呂筱蟬攝)

桃園市角板山梅花季13日起一連3天登場，桃園市長張善政上山參與開幕活動，目前角板山行館花況約開5成，預計農曆春節1月底將達到滿開，桃園市風景區管理處則在梅園內設置茶席與古樂表演，現場還有手作DIY、書法家現場揮毫等，邀請民眾造訪復興區賞花遊憩。

張善政表示，角板山行館園區是台灣北部數一數二的梅花盛開景點，歡迎各界的朋友到此賞梅，在角板山行館園區的思親亭向外望去，可看見新溪口吊橋，還能望見對岸的溪口部落，視野優美而令人難以忘懷，過年期間特別推薦大家造訪此地。

他也說，市民朋友除了看到梅花綻放外，也能看見復興區一帶，多處景點櫻花含苞待放、盛開的景色，這些美好的花朵，讓復興區一帶美不勝收，另外，喜歡櫻花的朋友們，能夠再往上巴陵地區方向長驅直入，緊接著櫻花季還能一睹媲美日本賞花景點的北橫櫻花。

觀光旅遊局長周柏吟說，角板山梅花季活動日1月13日至15日期間是春節前1周，目前遊客逐漸增加，台七線的交通較易壅塞，同時受限於山區地理位置，景點周圍附近停車空間多半有限，如果是家庭或多人出遊，建議多以大眾運輸工具包含台灣好行、假日公車做轉乘，避免舟車勞頓，可以獲得較佳的出外旅遊體驗。另外，過去梅子僅醃製，今年將會把採收的梅子拿來釀酒，明年就能享受美味的梅酒。

角板山梅花季活動期間，除梅園有設置茶席外，並安排琵琶、古箏、三味線演奏，讓民眾賞花品茗之際，也可享受悅耳古樂。另安排竹蟬、彩繪風車、同心結手環、梅花串珠手鍊等手作DIY體驗，讓遊客親手製作紀念小物，同時也有多位桃園書法名家於現場揮毫，民眾可免費將喜氣春聯帶回家，詳情請見「桃園觀光導覽網」。