新北市捷運局13日晚間接獲交通部通知，行政院已核定汐東捷運線，總建設經費376.93億元，其中新北負擔220.5億元，基隆捷運分擔98.47億元。對此，國民黨新北市議員白珮茹表示，中央只補助不到58億元，當時說好的大力支持是在哈囉嗎？

汐東捷運計畫全長約5.5公里，設置6座車站及1座機廠，總建設經費376.93億元，其中新北負擔220.5億元，基隆捷運分擔98.47億元，但基隆捷運計畫尚未確認，因此中央同意先行匡列278.46億元，其中57.96億元由中央補助。

白珮茹今（14日）透過臉書表示，讓汐止人等了20年的捷運，行政院核定同意汐東捷運優先興建，汐止人心聲終於被中央聽見，不過在總經費376億餘元裡，目前只核定匡列278億餘元，而且中央只補助不到58億元，當時說好的大力支持是在哈囉嗎？

她說，未來會繼續監督中央推動的基隆捷運能加速提報及核定，以確認汐東捷運中基隆捷運計畫所應分擔98.47億元經費不能跳票，影響汐東捷運施工。此外，市府為了加速汐東進度，在1月11日已經先啟動都市計畫變更（汐東捷運建設）公展及後續的審議作業，並將於2月7日、8日舉辦兩場地方說明會。