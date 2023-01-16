一名男網友表示，小時家裡環境不太好，有段時間幾乎都是吃醬油配飯，國小一年級就自己走路上學，早、午餐兩餐餐費只有100元，日子過得很簡單，長大後父親給他看財產申報資料才知道，父親擁有價值破億的土地，讓他傻眼說「我工作幹嘛？」貼文引發網友熱議。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，從小住在很偏鄉的地方，每餐幾乎都是吃醬油配飯，日子過得不是很好，直到他上幼兒園父母才帶他到宜蘭羅東擺攤做生意，到後來有自己的店面，日子才稍微好過一點，但當時才國小的他，每天都要走1公里遠的路上學。

原PO表示，一直到他18歲代步工具也僅是腳踏車，早、午餐兩餐餐費只有100元，晚餐在家吃，日子過得很簡單。他說，有天父親突申請財產證明等文件給他看，但他根本看不懂，只聽到父親說有兩塊土地，15年前曾有人開價以一坪8000跟他買，父親沒答應，現在土地的價值比當時高出4至5倍。

原PO說，他並沒有把這件事放在心上，直到這兩年出社會才想起這件事，心裡一震「不對啊！我工作幹嘛？爸爸當初是不是在暗示我什麼？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「好好的維持你的價值觀就好，然後好好的工作」、「好好工作，建立正確理財觀，就算有沒有繼承到財產都不會出錯」、「攤販家的小兒子是你？」、「過來人跟你說，有個億真的沒有很多，建議還是要好好工作」。