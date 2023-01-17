新春假期將至，全台民眾已如火如荼的展開年節採買、旅遊規劃、除舊佈新等安排。樂天國際銀行16日宣布新活動，為滿足民眾春節假期小額資金需求，申貸新台幣10萬元，月付金最低新台幣1,306元起，初期開辦費優惠新台幣388元，成功申貸撥款，再給新台幣2,688元的高額現金回饋優惠，額度最高新台幣30萬元，最長可分84期。

樂天國際銀行觀察，無論是疫情解封後的海外旅遊規劃、婚宴喜酒的安排以及因應近期寒流來襲，冷暖空調設備升級等需求量大幅增加，小額資金需求也隨之大幅攀升。為了協助民眾提前安排春節期間資金調度，迎來疫情解封後首個新春連續假期，樂天國際銀行即刻推出樂天貸樂分小額信貸優惠方案。

樂天國際銀行指出，「樂天貸樂分」提供24小時全程線上申辦及簽約對保服務，有需求的民眾可以依照自己的時間安排隨時線上申請，不需擔心年節前還要安排時間到分行處理，且額度最高新台幣30萬元，最長可分84期，貸款總費用年百分率約2.70％至15.65％，相關產品內容及限制條件，請洽樂天國際銀行官網。