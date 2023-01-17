大陸央視新聞用戶端17日報導，聯合國安理會美東時間16日就當前葉門局勢舉行會議。中方代表在發言中表示，希望葉門衝突各方加快對話談判步伐，中方將繼續為葉門提供人道主義和重建援助。

當天會議，聯合國葉門問題特使葛倫德貝里以及負責人道主義事務的聯合國副祕書長格里菲思就葉門局勢進行了通報。

葛倫德貝里表示，過去一段時間他與葉門衝突各方進行了富有成果的溝通，期待2023年能夠成為葉門的和平之年。他表示，當前葉門局勢仍保持相對穩定，國際航班及能源輸送均有明顯成長。但他同時也承認，當前葉門局勢依舊瞬息萬變，呼籲各方尋求長久的解決方案。

格里菲思稱，預計今年葉門有2160萬人需要人道主義援助，但在過去一年，人道主義援助的准入仍然是最大的問題。

中國大陸常駐聯合國副代表戴兵表示，當前葉門局勢總體穩定，但不戰不和的局面不會無限期持續，和平之窗不會一直敞開，有關各方要有緊迫感，加快對話談判步伐，衝突方，特別是胡塞組織，要避免採取任何可能破壞和談氛圍的行動，盡早就相關問題達成一致。

戴兵稱，中方始終心繫葉門人民福祉，中方將向葉門等阿拉伯國家提供更多人道主義和重建援助。