日本富士新聞網報導，東京都昭島市去年底發生一起救護車翻覆意外，事故原因可能跟救護員疲勞駕駛有關。據指出，負責駕車的隊員前一天從早到晚連續執勤約17小時。

這起意外發生於2022年12月29日凌晨，一輛救護車在結束傷患運送任務返回隊上途中，行經昭島市時撞上道路中央分隔島後翻覆，造成車上3名救護隊員受到輕傷。

根據車內安裝的行車紀錄器影像，可以看到駕駛座及副駕駛座兩名隊員打瞌睡，及後座隊員睡著的樣子。車上3名救護隊員事發前一天從上午起連續執勤約17小時，負責7件傷患運送任務。

東京消防廳2022年共接獲約103萬件119報案電話，創歷史新高紀錄；大量報案電話持續壓迫急救前線量能。

日本放送協會（NHK）報導，東京都內受到COVID-19疫情擴大影響，急救送醫案件持續增加。東京消防廳表示，救護車翻覆意外當天的救護車出勤率一度超過95%。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1120117