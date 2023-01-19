根據《財訊》報導，雖然經營彩券16年來，黃志宜自己只中過5000元，但因握過近500位頭彩得主的手，而有「百億黃金右手」美譽。接受《財訊》採訪時他大方將4大中獎祕訣分享讀者。

1.大樂透新春大加碼：大樂透原每週二、五開獎，新春加碼從1月20日小年夜到2月5日元宵節連17天開獎，還有800組100萬元獎等多項上億加碼。根據《財訊》報導，除了直接買台彩規畫的套餐，建議「系統選號包牌」，也就是從49個號碼中選定7個號碼包牌，只要花350元，就能大幅提高中獎機率。

2.威力彩包第2區：威力彩第2區至關重要。建議包牌第2區8個號碼，只要花800元，中頭獎的機率就會從2200萬分之一提高到的275萬分之一，在威力彩連槓時更值得這樣買。

3.加開春節大紅包：根據《財訊》報導，大樂透沒中沒關係，台彩從20日起至24日每期各加開一組9個號碼，對中其中6個號碼就有100萬元。

4.7款春節刮刮樂必買：面額2000元和1000元的刮刮樂，總中獎率高達70%，面額200元的中獎率也超過5成。