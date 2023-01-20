吳信和以漫畫表現政治人物，傳神且詼諧。（吳信和提供）

吳信和以漫畫表現政治人物，傳神且詼諧。（吳信和提供）

吳信和以詼諧的漫畫笑看時事。（吳信和提供）

吳信和以漫畫表現政治人物，傳神且詼諧。（吳信和提供）

吳信和以漫畫表現政治人物，傳神且詼諧。（吳信和提供）

吳信和以漫畫表現政治人物，傳神且詼諧。（吳信和提供）

吳信和以漫畫表現政治人物，傳神且詼諧。（吳信和提供）

充滿煙硝味的選舉，在排灣族畫家勒瑪基斯筆下，成為表情誇張、姿態逗趣的「華山論劍」。勒瑪基斯這個名字也許多數人陌生，而他的漢名吳信和，許多人馬上能想到他持續發表的政治人物漫畫。

「政治也不必針鋒相對，可以是君子之爭嘛，化成漫畫，大家都能會心一笑。」吳信和也打趣，自己在台東以主持為主業，畫畫只是副業和興趣，卻也是自己的利器，「我常開玩笑說，小心我畫你哦！」他筆下有上千幅政治人物漫畫，而包括柯文哲、李鴻源等人都收藏了吳信和所繪，自己的漫畫肖像。

吳信和出身台東卡拉魯然部落，自國小開始參加美術比賽總能抱回全國第一，就讀政戰學校美術科時，更是打敗了許多系出名門的美術系所，贏得全國大專比賽的第一名，消息在他的老家轟動一時，吳信和笑稱：「當年還沒有拍《魯冰花》，我小學的獎狀就是和電影同款的。」

軍旅生涯15年，後回台東擔任縣府機要秘書，形形色色的政治人物都在吳信和眼裡，8年前他重拾畫筆，在山林間建立起自己的小山寨，根據時事畫起政治漫畫供自己紓壓，雖是誇張的漫畫手法卻總是能傳神地透出政治人物的神韻，透過社交媒體廣為人知。吳信和說：「回鄉反而海闊天空，像是山豬放回山林！」

2022逢選舉年，吳信和也根據時事畫了不少侯選人，如王鴻薇與吳怡農的補選之爭，吳信和便詮釋為少林與峨嵋派的「華山論劍」，吳信和認為漫畫就是博君一笑，每個人都能有自己的解讀，他讓畫面中的王鴻薇神情嚴肅，則是有弱勢、哀兵的姿態，不另附文字說明，共鳴與否端看個人好惡。

為了精準掌握人物的神情，吳信和表示自己確實是在五官、肌肉結構上多有鑽研，他認為肌理可說是表情的「密碼」，此外，牙齒也是傳達神韻的重要標的，「每顆牙都有造型但又不能太過」。

多年來畫政治人物，吳信和分析同一個人表情、神韻變化最大的時刻就是選前和選後，「情隨意轉！也有人早期和顏悅色，如今卻陰沉猙獰」除了以新聞中的樣貌為基準，吳信和在詮釋時也往往會聯想起影視劇中的清朝官員或明朝宦官，歷史的串聯想像，讓吳信和筆下的漫畫政治人物，總能令觀者菀爾。