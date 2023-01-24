澳洲網球公開賽今天點燃男單8強戰火，首戰俄羅斯卡察諾夫（Karen Khachanov）與美國柯達（Sebastian Korda）鏖戰到7比6（5）、6比3、3比0時，柯達因為右腕受傷退賽，讓卡察諾夫率先挺進男單4強。

「顯然這不是你想要結束比賽方式，」連兩年躋身澳網4強的卡察諾夫表達對手傷退的遺憾，認為在柯達受傷勢影響之前，這場比賽都非常競爭，是一場很棒的對抗。「薩巴斯汀（柯達名）之前擊敗我的好友麥維德夫（Daniil Medvedev），還在5盤大戰淘汰胡卡茲（ Hubert Hurkacz），他的狀態非常好。」

22歲的柯達在第3輪擊敗去年澳網亞軍麥維德夫，這場8強賽卻在第2盤請防護員治療手腕，最終忍痛宣布退賽，確定本屆無法達成其父親在1998年稱霸澳網男單的成就。

「我打了一個正拍回擊後，好幾次無法握住球拍，截擊更是幾乎不可能。」柯達賽後表示，自己的右腕在阿德雷德比賽時有些不適，後來好了，本屆澳網頭幾輪也都沒有狀況，「但今天第2盤一次回擊落空後，傷勢就愈來愈嚴重，我以前從來沒有任何手腕的問題。」