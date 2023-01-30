近期爆紅的虛擬社交軟體「Bondee」傳出手機個資遭竊、信用卡盜刷等疑慮，引發使用者恐慌，對此，Bondee的母公司Metadream否認此事，並強調盜刷是不實傳聞，公司並未收集用戶的個人與財務資訊。

3D虛擬社交軟體Bondee可以讓玩家自行變更人物造型、設計自己的家，還能邀請好友一起入住，相當受到年輕人喜愛，Google Play下載次數突破100萬，還一度衝上App Store社交排行榜第4名。

然而近日卻有玩家抱怨下載Bondee後，手機遭到入侵出現信用卡遭盜刷的事件，且影響範圍廣泛，台灣、馬來西亞及新加坡等地區都傳出災情，引起網友們熱烈討論。

Bondee的母公司Metadream緊急發出聲明回應此事，強調下載Bondee會被盜刷信用卡是不實謠言，目前沒有向使用者收集信用卡和財務資訊，此外，公司也已經對自身系統進行預防性審查，使用者的個資仍然相當安全。