2023中台灣元宵燈會4日晚間正式點燈，因今年首度移師到水湳中央公園舉辦，園區及燈會展場範圍廣大，為讓民眾能省力輕鬆逛園區，台中市府建設局在燈會期間將中央公園導覽APP改版為燈會特別版，2月3日已上線，民眾只要下載中央公園導覽APP，即可掌握燈會最新資訊及園區全方位各項自動導引服務。

陳大田表示，今年燈會移師到占地遼闊的中央公園，特色展區遍布整個公園，民眾可透過導覽APP於園區內全方位導航，順利找到幸福台中HAPPY兔主燈區、魔盒世界展區、夢幻樹燈區及光之流域燈區等各展區，APP也提供周邊iBike租借站、停車場、接駁站及燈區管制範圍等交通資訊。

此外，喜歡看表演的民眾可從APP中查看展演活動節目表，選擇想看的表演場次參加。陳大田說，市府貼心有如廁及哺乳需求的遊客，APP也可順利引導至園區內各哺乳室及廁所；緊急狀況時，APP並可提供緊急服務熱線，協助遊客第一時間解決問題。

陳大田指出，APP已於3日上線，遊客逛燈會前事先下載APP，到現場即有完整的服務，有如專人導覽燈區，停車也不困擾。IOS可至https://reurl.cc/10dNRV ；Android可至https://reurl.cc/6L1nAk 下載。