加州驚傳3起槍擊，造成19人喪生後，加州北方的華盛頓州今天也傳出槍擊，槍手在射殺3人後逃逸。警方表示，這是一起隨機攻擊，正全力緝凶。

加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）21日農曆除夕夜發生舞廳槍擊案，造成11人死亡；昨天加州灣區又連續傳出2起槍擊事件，分別造成7人與1人喪生。

位於華盛頓州最大城市西雅圖東南約160公里、僅有約10萬人口的亞基馬市（Yakima）警方表示，一名男子當地時間凌晨3時30分在Circle K便利商店射殺3人，這似乎是一起無緣無故的攻擊。

亞基馬市警察局長莫瑞（Matthew Murray）表示：「男子走進店後開始射擊，先在店裡射殺一人，走出店後又在店外射殺一人，走到對街後似乎又射殺一人。」

莫瑞表示，警方正在檢視商店周遭的監視器影片，並表示21歲槍手哈多克（Jarid Haddock）行凶後從附近加油站竊取一輛車，駕車逃逸。（譯者：陳政一）1120125