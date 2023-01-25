寒流來襲，桃園市被列入「非常寒冷」的橙色燈號，最低溫可能達6度以下，市長張善政特別指示社會局啟動夜間關懷訪視並開設避寒所，副市長蘇俊賓25日一早前往避寒所探視街友，要救急也要助「脫遊」；衛生局也在另一位副市長王明鉅指示下，由各區照管專員每日致電上千通電話，關懷獨居長輩，各局處總動員，全面照顧街友與獨居老人這兩類高危險族群。

桃園副市長蘇俊賓25日一早前往避寒所探視街友，認為要救急也要助「脫遊」。（摘自蘇俊賓臉書／蔡依珍桃園傳真）

這波寒流全台有感，桃園市府團隊日前已啟動「寒害應變機制」，各區公所也同步進入抗寒整備，張善政要求各局處與區公所必須每日定時回報有無相關災情。

社會局為關懷街友，分別在南、北區開設設避寒所，並主動前往關懷街友，發放暖暖包、禦寒衣物及防疫物資等。蘇俊賓一早前往關懷街友的過程中提到，除了救急，也應該認真思考，如何結合就業服務的資源，讓更多有就業動機的街友也有能夠順利脫遊。

桃園副市長蘇俊賓25日一早前往避寒所探視街友，認為要救急也要助「脫遊」。（摘自蘇俊賓臉書／蔡依珍桃園傳真）

因應獨居老人常常在低溫降臨時傳出意外事件，曾任台大醫院副院長的王明鉅也特別要求衛生局，天氣降溫前就通知醫院完成整備，每日持續監控各醫院因寒害就醫病患情形。針對長照獨老個案則啟動「關懷長照獨居長輩機制」，由各區照管專員以電話問候獨居長輩注意身體保暖，每日致電超過上千通。衛生局長劉宜廉也親自到長照獨居長者家裡探視關懷並致贈禦寒物品。

新聞處長羅楚東表示，張善政與市府團隊從年前就開始持續關心社福與弱勢團體，強調不能因為連假期間而有絲毫鬆懈，此次寒流來襲，在市民尚未感受到低溫威力時，市府就已經完成整合並啟動寒害應變機制，目前寒流還籠罩著桃園，市府團隊會持續關懷市民朋友，讓大家順利過好年，也呼籲市民注意保暖和長者健康和安全。