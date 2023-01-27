人都希望活久一點，大多研究將長壽歸因於醫學的進步，但專家表示，除了醫療科技、疫苗越來越發達以外，人的飲食、平時的運動也起到一定的作用，不僅如此，有研究發現，富有責任感、恪守紀律並有組織性的人，對壽命長短也有影響。

美國科學雜誌《發現雜誌》（Discover Magazine）引述專家說法，人類壽命通常與基因和其他無法控制因素有關，但飲食、運動等習慣也有著很大幫助，原因很多無法一文羅列，不過研究發現，平時的一些小習慣，卻是對長壽有著關鍵影響的因素。

【家族基因】

根據研究顯示，家族有不少成員活到90歲以上，可能是決定壽命長短的關鍵因素。南加州大學長壽研究所所長隆戈（Valter D. Longo）表示，基因確實非常重要，尤其是對「極長壽」而言。

研究報告指出，基因佔壽命約20%至30%的因素。隆戈指出，「極長壽」的家庭成員有不少都活超過100歲，如果沒有這樣的基因，就必須下很多功夫讓自己更加長壽，但他強調，擁有長壽基因不能成為不正常飲食或拿健康冒險的理由。

【健康的飲食】

佛羅里達州立大學成功長壽研究所所長查尼斯（Neil Charness）說，肥胖和糖尿病等疾病的流行，確實損害人類健康長壽，若以長壽為目標，查尼斯建議地中海飲食法，也就是少吃肉類、多吃海鮮、蔬果和堅果。

隆戈對健康飲食也有深入研究，也建議每周2至3次飲食是以蔬菜為主搭配海鮮。

【平時的運動】

專家普遍認為，運動、飲食和遺傳是長壽的主要原因之一。隆戈表示，活到100歲的人通常都過著非常有活力的生活，研究指出，他們不一定是運動員，但他們的日常生活中，都蘊含大量的體育活動。

根據美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）數據顯示，成年人每周應該進行150分鐘的運動，包括有氧運動或鍛鍊肌肉。

【醫療與科技的進步】

從疫苗到心律調節器，各種醫療技術都能有效抵抗疾病，促進延壽。此外，科技提高人類的生活品質，也對潛在的壽命起到關鍵作用。

舉例來說，電子郵件和其他通訊軟體能夠幫助老年人消彌「孤獨感」，提升高齡人口的生活品質。查尼斯說，汽車自動駕駛越來越進步，減少因誤判距離或交通號誌而導致車禍，也能延長老年人的壽命。

【盡責的性格】

性格對壽命也有影響。佛羅里達州州立大學行為科學和社會醫學教授蘇丁（Angelina Sutin）表示，富有組織性、責任感及恪守紀律的人，通常都活得更久。

蘇丁針對性格與壽命的關聯進行深入研究，具有這項特質的人大多會有更加健康的習慣，運動、不抽菸或定期檢查等。她說，事實上，這種特質與罹患慢性病風險較低的關聯性較高，且也與低生活壓力及更健康的社交更有關聯，這些都有助提高生活品質，促進健康長壽。