大陸超夯古裝劇《後宮甄嬛傳》每逢過年過節許多劇迷都會再將該劇全集再刷一遍，而許多女星也因該劇爆紅，但當中飾演反派安陵容的女星陶昕然人氣卻平平，更曾遭酸「比不上孫儷」。

近日許多《甄嬛傳》劇迷每每回顧該劇時，不禁都會好奇劇中的飾演大反派安陵容的陶昕然，為何不同於孫儷、譚松韻、蔣欣等演員將重心放在演藝事業上，卻在她當紅之際選擇嫁給交往7年的演員男友何建澤，之後便鮮少出現在螢光幕前，而她也在過去訪問中做出回應「最大的原因無非就是我生了孩子，但是我從來不後悔」。

另外，她也表示，人氣與地位對她而言被不重要，對她來說有一部代表作可以讓觀眾記住且擁有幸福的家庭，就是她人生中最大的收穫了，不過即使如此，仍有許多人將她與孫儷做比較，甚至認為她「比不上孫儷」，對此，她的態度相當坦然「如果我天天跟孫儷比，就只能跳樓了，不可以這樣去想問題」而她也因該劇與孫儷培養出好感情，每當對方生日都會送上祝福。

如今她雖淡出螢光幕卻仍經常在微博上與粉絲分享生活，先前大陸疫情嚴峻時，有許多網友紛紛模仿她在《甄嬛傳》中角色生病的片段，而她本人也逗趣表示「最近大家都在像安陵容一樣喊寶鵑」便告訴大家若喉嚨不舒服也試試鹽蒸橘子與白糖西紅柿潤喉。