孫儷在迎接佳節此刻展示VALENTINO新色，傳遞祝福與喜氣。（VALENTINO提供）

VALENTINO代言人大陸女星孫儷近日穿著品牌登上《時尚芭莎》2023新年號封面，她詮釋品牌標誌色彩「ROSSO紅」迎春，並詮釋2023年春夏系列推出之V標誌印花等多款單品，在迎接佳節的此時獻上吉祥感與滿滿祝福，渾身散發都市魅力，顯露對衣飾的喜愛，

Valentino范倫鐵諾呈獻的全新Rosso紅新春系列，伴隨著即將來臨的春節，更添歡慶節日感，亦是向中國喜慶傳統之「紅」致意，精彩融合品牌美學與東方文化。孫儷將以「Rosso 紅」精湛打造出的一系列精緻女裝，包含鞋履和配飾等多樣紅色時尚單品活潑演繹，搭配各樣新色包款，更添時節喜氣。

孫儷之前在電視劇《後宮甄嬛傳》中表現出色，演出《羋月傳》、《那年花開月正圓》等劇都獲佳評，與男星鄧超也是著名的模範父母。她也將在鄧超主演與執導的新賀歲片《中國乒乓》中參與演出，事業、婚姻皆得意。