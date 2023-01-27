前副總統陳建仁確定組閣，內政部長將由前基隆市長林右昌接任，之前傳出外交部長吳釗燮與駐美代表蕭美琴兩人也可望互換位置，但根據《自由時報》報導，蕭美琴由於深獲美國信任，因此將繼續擔任駐美代表。
蕭美琴近來接連接受《美聯社》、《紐約時報》等主流媒體專訪，頗有「畢業」前夕的味道，尤其《紐約時報》更稱蕭美琴是「華府最有影響力的大使之一」，頗有為這位準外長拉抬聲勢之意思，因此政壇盛傳蕭美琴將返台接任外交部長。
不過《自由時報》今日報導，由於蕭美琴深獲美方信賴，因此將續任駐美代表一職。
前副總統陳建仁確定組閣，內政部長將由前基隆市長林右昌接任，之前傳出外交部長吳釗燮與駐美代表蕭美琴兩人也可望互換位置，但根據《自由時報》報導，蕭美琴由於深獲美國信任，因此將繼續擔任駐美代表。
蕭美琴近來接連接受《美聯社》、《紐約時報》等主流媒體專訪，頗有「畢業」前夕的味道，尤其《紐約時報》更稱蕭美琴是「華府最有影響力的大使之一」，頗有為這位準外長拉抬聲勢之意思，因此政壇盛傳蕭美琴將返台接任外交部長。
不過《自由時報》今日報導，由於蕭美琴深獲美方信賴，因此將續任駐美代表一職。
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