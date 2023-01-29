樂天皇朝新推出低醣健康餐盒，以花椰菜米做為主食，搭配糟溜魚片、手工花蔬蒸餃點心，售價250元。(樂天餐飲提供)

「醬燒活菌豬餐盒」以京醬調味醬汁燒煮台灣活菌豬肉片，配上招牌手工點心蘿蔔絲酥餅，售價150元。(樂天餐飲提供)

美好的假期總是過得特別快，年假轉眼即逝，上班族想到開工就心累，樂天皇朝推出超值開工便當替上班族振奮精神。每年創下破萬份銷量的樂天皇朝商務餐盒，全新菜單上市，更新的菜色中首度推出低醣健康餐盒，以花椰菜米做為主食，搭配高營養價值的糟溜魚片，清爽無負擔。業者同時推出豪華海陸雙主菜餐盒，以及各式經典佳餚招牌餐盒，最低150元即可享用。此外，1／30起開工首三天每日限量100份餐盒加贈檸檬蘆薈桂花飲，有吃有喝，讓民眾開工享有小確幸，上班不憂鬱。

為服務廣大的上班族，樂天皇朝以店內精選招牌菜色出發，搭配主配菜的商務餐盒，甚至還有能一嚐工序繁複的招牌中式點心，價格實惠，多年來深得OL喜愛，是不少公司行號活動聚餐的指定餐盒。為滿足不同需求的消費者，開工新推出的年度餐盒首度推出主打健康訴求的低醣健康餐盒，主菜以爽口的糟溜魚片，搭配粒粒分明的花椰菜米，還有別出心裁的手工花蔬蒸餃點心，營養又不失飽足感。

此外，業者也推出氣派十足的雙主菜旗艦餐盒，紅燒菲力鱸魚搭配花雕醉雞腿，一次盡饗海陸美饌；同時保留排行榜上的熱銷餐盒口味，像是黑胡椒牛肉、糖醋魚片、椒鹽魚柳、宮保雞丁，招牌的蒜香排骨餐盒更是穩坐訂購寶座。而在各行業喊漲不斷的調價聲中，入手價150元的醬燒活菌豬餐盒，以京醬調味醬汁燒煮台灣活菌豬肉片，配上去年獲得500盤推薦的招牌手工點心蘿蔔絲酥餅，CP值頗高。8款商務餐盒售價從150元到280元不等。

響應餐盒新菜單上市，業者推出限時三日快閃好康，開工首日1／30至2／1一連三天，提前以電話預購，每日前100個餐盒均可加贈指定飲品免費升級套餐。優惠限外帶，單筆訂單滿8個可享 1公里內免運服務。