據美國之音報導，歐盟委員會將於周三(2月1日)在其「綠色協議工業計畫」中表示，歐洲及其合作夥伴必須採取更多措施來對抗中國向清潔技術產品製造提供補貼造成的影響。該計畫旨在概述歐洲如何保持其作為電動汽車等綠色產品製造中心的地位，並應對中國和美國數十億美元的補貼計畫。

此外，路透社看到的歐盟文件草案將堅持主張淨零產業的貿易和競爭必須是公平的，並表示一些合作夥伴的舉措可能會產生不良影響。

草案指出，從國內生產總值的角度看，中國的補貼長期以來一直是歐盟的兩倍，有著價值2800億美元的候選投資，這扭曲了市場並確保了中國在許多技術上的領先地位。

該草案稱：「歐洲及其合作夥伴必須採取更多措施來對抗這些不公平補貼和長期市場扭曲的影響。」該草案仍有可能在周三公佈之前進行修改，在此之後一周，歐盟將舉行領導人會議。

歐盟委員會表示，在歐盟確保本集團在淨零排放技術方面處於領先地位的努力中，貿易的開放性是關鍵組成部分。歐盟委員會將尋求擴大歐盟的自由貿易協議網路，建立全球關鍵原材料夥伴關係，並部署貿易防禦措施。

根據這份文件草案，歐盟委員會將利用本月生效的一項外國補貼法規，調查第三國提供的補貼是否影響歐盟內部市場。草案指出：「歐盟還將與夥伴合作，識別並解決扭曲性的補貼，以及與智慧財產權盜竊或非市場經濟體——比如中國的強制技術轉讓相關的不公平貿易行為。」