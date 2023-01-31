潮州建基老街不敵時代變遷逐漸沒落成「汽機車行駛而過的一條街」，為此，鎮公所有意透過公民審議計畫，將將老街例行性封街辦活動，帶遊客徒步看見老街之美。（謝佳潾攝）

潮州建基老街不敵時代變遷逐漸沒落成「汽機車行駛而過的一條街」，為此，鎮公所有意透過公民審議計畫，將將老街例行性封街辦活動，帶遊客徒步看見老街之美。（謝佳潾攝）

建基老街是屏東潮州鎮發源最早的地方，商業曾盛行一時，至今仍有數家百年老店屹立不倒，但老街不敵時代變遷逐漸沒落成「汽機車行駛而過的一條街」，為此，鎮公所有意將老街例行性封街辦活動，帶遊客徒步看見老街之美，因此將透過公民審議與NGO團體、民眾一同討論可行性，重振老街風華。

潮州鎮公所主祕王建元指出，建基路在日據時代以前就是最繁榮的地方，商業行為相當興盛，時過境遷後，百年家具行、印刷廠依舊屹立不倒，數家百年老店都傳至2、3代，而建基路也自然地成了建基老街，不過老街的風華並未因老店的存在而持續發光發熱。

王建元不諱言，建基老街在時代的變遷下，沒落地成為「汽機車行駛而過的一條街」，看在多數人眼裡，它就只是條汽機車可通行的老街道，但有情懷的人卻為此不捨，總是心裡想著，鹿港老街可以發展起來，建基老街為何不可？

為此，潮州鎮公所有意以「外圍包裝內圍」的方式，將遊客再帶進建基老街，而且是以封街徒步的形式，讓大家慢慢走、慢慢看。王建元說，潮州日式建築園區、三山國王廟、福安宮、戲曲館等景點都包圍建基老街，若能適時地將建基老街封街辦活動，有望創造觀光加乘效果。

王建元分享，台灣好基金會去年就曾在建基老街封街舉辦「春潮集」，效果非常好，不僅獲得街坊相挺、也吸引不少遊客到訪，所以公所相信若能持續性或例行性的封街辦活動，建基老街的美會漸漸再為人所知，畢竟只有慢慢走、慢慢看，才能體會老街的味道。

不過，王建元也坦言，「封街不是一件容易的事」，他說，老街上除還有住戶外，多數店家的經營模式也很固定，封街對他們來說可能會造成開店不便的困擾，所以也不是鎮公所說要封就可以封，要讓建基老街能變成徒步區，需要凝聚社區意識。

為此，公所決定透過「公民審議」的方式，藉由座談、活動等聚集NGO團體與民眾一同討論可行性，王建元說，初步有8成的民眾對此方案有共識，但少數者的聲音仍要顧到，希望藉由公民審議讓建基老街再度被看見與關注。