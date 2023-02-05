苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動，今年將在2月12日起駕出發，展開為期9天8夜，廟方開放民眾報名隨香，截至目前報名人數已達10萬3千多人，打破去年9萬1千人的紀錄，再度創下歷史新高。另外，台鐵將在媽祖起駕、回鑾前後3天，加開及增停17班次，藉此疏運爆量隨香旅客。

白沙屯拱天宮今年從1月16日至2月7日，開放信眾報名進香，首日開放報名，就湧入各地民眾，更將近萬人報名，截至目前已經突破10萬3千多人，創下歷史新高。

拱天宮管委會主委洪文華說，因為疫情趨緩，廟方預估報名人數為10萬人次，因此準備了10多萬件的進香服要贈給報名的信眾，但目前已經發贈完畢，報名人數也突破10萬人。

隨著疫情平緩，今年進香報名熱絡更勝往年，截至今天報名人數已達10萬1千人。由於加上些許調配之用，所以準備了10萬563件的進香服，已全數用罄。

拱天宮指出，考量進香服發贈完畢，舉凡10萬564號者以後報名者，報名費減200元，並有提供進香帽子、臂章及毛巾。另外，提醒信眾今年回程時間較短，僅有36小時，香燈腳們要評估自身體能，切勿過度勉強，進香期間也要配合落實消毒、戴口罩等防疫措施。

今年白沙屯媽祖重要期程如下，放頭旗為農曆正月19日子時23時40分（國曆2月8日）、登轎時間為農曆正月22日凌晨0點45分（國曆2月12日）、出發為農曆正月22日凌晨1點25分（國曆2月12日）、到北港為農曆正月27日（國曆2月17日）、進火為農曆正月28日子時（國曆2月17日）、回宮為農曆2月1日下午4點（國曆2月20日）。

另外，台鐵公司因應隨香人潮，預計加開班次，加開時間為11、12、20日，行駛新竹到彰化之間，其中12日凌晨媽祖起駕後，各有1班車次從白沙屯發車，北往新竹、南到彰化，來疏運人潮離開；增停白沙屯車站的對號自強、莒光列車，南、北則有7班次，歡迎隨香民眾多加利用。

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