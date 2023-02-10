苗栗縣長鍾東錦10日上午抵達拱天宮參拜媽祖。（謝明俊攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖一年一度北港進香遶境活動，即將在12日的凌晨1點25分正式出發，苗栗縣政府、通霄鎮公所為配合媽祖進香，特別安排11日晚間在拱天宮廟前停車場舉辦熱鬧的起駕晚會文化藝術表演，為進香活動揭開序幕，由於今年報名進香民眾突破10萬人，屆時人潮將擠爆拱天宮周邊大小巷道，通霄鎮公所已備有接駁公車，歡迎信眾多加利用。

苗栗縣長鍾東錦10日上午抵達拱天宮參拜媽祖，並主持起駕前藝文表演啟動。（謝明俊攝）

今年的白沙屯拱天宮北港進香遶境活動，經請示白沙屯媽祖後，決定在農曆正月22日凌晨啟程，今年進香報名人數破10萬人，進香遶境將在19日回鑾，全程9天8夜。縣府文觀局及通霄鎮公所為配合媽祖進香活動，合力安排在11日晚間7時起，在拱天宮前廣場停車場，舉辦起駕前晚間文化藝術表演，為媽祖粉紅超跑起跑暖身。

苗栗縣長鍾東錦10日上午抵達拱天宮參拜，拱天宮管委會主委洪文華送上香燈腳帽。（謝明俊攝）

拱天宮廟方為了預防下雨影響活動進行，於去年農曆7月間，特別在廟正門前廣場搭建一個遮雨亭，供參拜的信眾們可以避雨遮陽，遮雨亭特別以挑高設計，幾乎與拱天宮的滴水簷齊高，過去，在廟前馬路就可以遠眺拱天宮，如今視線已受遮雨亭所遮蔽，廟前廣場活動範圍也略受影響。

苗栗縣長鍾東錦10日上午抵達拱天宮參拜媽祖。（謝明俊攝）

10日上午，苗栗縣長鍾東錦在文觀局長林彥甫的陪同下抵達拱天宮，先向媽祖上香參拜，接著主持藝文表演活動啟動儀式。通霄鎮長張可欣為了今年超過10萬信眾參與進香，特別規畫免費接駁公車供民眾使用，包括南北各一線，參與出發的信眾可以將車輛停在通灣方向或通霄市區，再由通霄海水浴場前、台61線西濱快速道路下，搭乘接駁車前往拱天宮，由台1線北方進入的民眾，可將車輛停在後龍鎮福龍宮附近，再由福龍宮搭乘北線接駁車抵達拱天宮。