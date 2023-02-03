屏東男子黃東明追求通訊行曾姓甜姐兒人妻不成，竟將其擄殺，刑事部分遭判無期徒刑，官司仍在審理中；被害家屬同時提出民事求償，屏東地院法官認為，黃男殺人行為且加害手段凶殘、造成死者家屬痛苦程度極度重大，審結後一審判賠死者丈夫275萬8900元、給付父親278萬1304元。可上訴。

屏東地院判決指出，黃東明因愛慕一處通訊行曾姓女店長，竟不顧曾女已婚身分，多次藉口門號續約、設定帳戶等理由接近、騷擾，曾女次次拒絕，更提告追訴，未料黃由愛生恨。

某日黃向不知情的友人借用小客車後，當天晚間10時35分許，開車前往曾女上班的門市，等曾女下班騎車回家時，尾隨至萬丹鄉1號橋，突然開車衝撞曾女，曾女人車倒地、頭部膝部都受外傷並陷入昏迷。

黃將曾女擄上小客車後座，並載往屏東市區某空屋綑綁在屋內，還趁機親吻重傷的曾女嘴脣後，任其死去。

法官認為，黃男殘忍行為，讓至親必須承受失去親人的痛苦，因此審酌殯葬費、撫養費及精神撫慰金部分，扣除已受領的保險金後，分別獲得270餘萬元賠償。