周三南韓KOSPI指數收盤上漲24.72點或1.02%，為2449.80點。交易量為溫和的6.51億股，總成交金額為8.4兆韓元(約68億美元)。外資買超1970億韓元，為推升大盤的主力，機構投資人和散戶則賣超。

市場預計聯準會在周三稍晚將宣布升息25基點，利率來到4.5%至4.75%的新區間。

投資人希望聯準會能放慢升息速度。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young表示：「除了最近幾個交易日，在疲弱之後出現的技術性反彈之外，投資人對於即將到來的聯準會FOMC會議結論和企業季度的獲利感到擔憂，似乎影響到股價」。

在首爾股市，科技股和汽車股上漲，特別是晶片巨頭，在市場預期整體需求將回溫之下，股價上漲。

三星電子上漲1.3%，報6.18萬韓元；在公佈不佳財報之後，SK海力士仍大漲3.28%，報9.14萬韓元。現代汽車也上漲1.8%，報17萬韓元。

韓元兌美元收於1231.3韓元，比前一交易日的收盤價上漲了0.6韓元。