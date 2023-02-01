富邦Costco聯名卡今上市，優惠權益大公開，包括Costco店內消費從過去1％提升至2％，線上購物從1％一舉提高至3％，且無上限，好市多自助加油雖然維持3％，但每月回饋上限提高兩倍；北富銀總經理郭倍廷表示，好市多原有250萬卡友（有效卡），年底前將有200萬張完成換卡，預估明年首季能全數轉換完成；這次富邦Costco聯名卡優惠「翻倍」，將會是近年來全球最大換卡潮。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，等這天等了10年了，會協助卡友換卡，預計未來會有更多新卡友加入；好市多總經理趙建華表示，新聯名卡上市，是會員權益全面升級、好事加倍多；在通膨、物價上漲壓力下，趙建華以聯名卡加油3％為例，加油已占好市多營業額10％以上，優惠將帶動業績有更好表現。

趙建華建議卡友，先辦好信用卡，先店外消費，8月8日以後好市多店內或線上購物消費等，就能提升會員禮遇；面對一個月可能有30、40萬的新卡轉換，郭倍廷強調，北富銀做好萬全準備，信用卡所需要的晶片也採購完成，沒有缺晶片、塞車等待的問題。

好市多原本與國泰世華銀行聯名，如今轉而與北富銀合作，郭倍廷透露兩個主因，包過卡友權益全面升級、北富銀能提供刷卡後的大數據分析，創造更好的刷卡體驗。