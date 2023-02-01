日前有民眾發現基隆市暖暖區國安路的路面塌陷、邊坡滑動，後續又發現下方尚仁街的擋土牆也有龜裂現象，擔心發生意外，通報給立法委員蔡適應服務處。蔡適應1日邀齊相關單位現勘，要求台灣自來水公司儘快修復完成。

基隆暖暖發生路面塌陷、擋土牆龜裂，立法委員蔡適應（右）、基隆市議員林旻勳（左）現勘，希望台水公司儘快修復。（張志康攝）

去年台灣自來水公司進行暖暖區國安路管線替換工程時，正值基隆市發生連日豪雨，使得該路段回填土方受到沖刷，造成國安路的路面塌陷、邊坡滑動，還有下方尚仁街擋土牆龜裂。

蔡適應1日邀集台灣自來水公司、市議員林旻勳、基隆市政府工務處、暖暖區公所、八西里長林明傳進行現勘，要求後續修復工程加速進度，保護用路人安全，避免地層滑動和影響尚仁街的八堵抽水站。

基隆市尚仁街位於八堵抽水站對面的擋土牆也出現龜裂現象。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

市議員林旻勳說，尚仁街這個路段較為狹小，又是暖暖區重要的聯外道路，他希望自來水公司和基隆市政府都能加速作業，避免落石、土方流失，讓工程如質如期完成。

蔡適應說，他已經協調台灣自來水公司編列預算，希望在2月完成工程的設計，提交給基隆市政府審核，期盼能在3月發包施工，在4月的梅雨季節前完成整個工程。

台灣自來水公司表示，預計將編列1600萬元的預算，先在尚仁街擋土牆龜裂處，建置高2公尺、長度約32公尺的擋土牆，並利用H型鋼加固尚仁街邊坡，待國安路下方尚仁街擋土牆建置完成，再重新刨舖國安路的路面。

基隆市政府工務處表示，市府很重視道路的安全，他們也請台灣自來水公司儘速設計完成，提報給基隆市政府審核，加速整個工程的進度，以避免後續造成危害。