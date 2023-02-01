去年6月基隆市環團及人民團體發起針對四接填海造陸的地方性公投「基隆護海公投」，遭內政部以「不屬於地方自治事項」為由駁回。公投領銜提案人王醒之1日痛批，內政部無限上綱擴權解釋，乾脆直接宣布是中央集權國家好了。

王醒之說，雖然還沒收到市政府正式公文，但是已經得知內政部的公文內容。他強調，守護外木山行動小組與2475位提案人完全無法接受內政部的說詞，因為公投案所提內容是針對協和電廠更新改建案不應該以「填海造地」為方法，破壞基隆市海岸生態與基隆港營運，這完完全全屬於地方制度法中的「地方自治事項」。

王醒之認為，內政部無限上綱的擴權解釋，基本上就是直接剝奪地方性公投的可能性，甚至選擇性的拒絕可能忤逆中央政策的提案。既然如此，乾脆直接宣布中華民國是中央集權國家就好了。地方政府對於中央政府沒有say no的權力，甚至連表達疑慮的討論空間都沒有，沒必要拿地方自治來美化。

王醒之強調，因為第四天然氣接收站預定開發的地點與基隆市水產動植物保育區重疊，所以基隆市政府早在兩年多前林右昌還擔任基隆市長時，就已經白紙黑字直接發文台電「原則同意開發事項」，也就是說，地方政府不但有意見表達的權力，當然也有不同意開發事項的權力！

王醒之說，接下來他要看看剛走馬上任內政部的「林部長」，怎麼回應兩年多前基隆市政府的「林市長」？

至於後續因應方式，王醒之坦言，守護外木山行動小組還在研議中，不排除針對原公投之主文與理由書依法進行補正，或轉為全國性公投的提案。

守護外木山小組除了反對填海造地對基隆港、市造成無法回頭的影響外，甚至贊成協和電廠直接轉型為再生能源電廠，比如說地熱電廠就是可行性很高的選項。

王醒之表示，因為協和外海三公里處就有新瀨海底活火山，地熱潛能相當豐沛，地熱界亦研究多年。如果中央願意現在就開始正式探勘，未來的工期與經費會比目前的四接更便宜、更快速，將會是對中央能源轉型、台電電廠更新、基隆港市發展三贏的方案。