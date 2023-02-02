美國波音公司（Boeing）1月31日交付最後一架波音747客機給美國亞特拉斯航空（Atlas Air），亞特拉斯航空機師駕駛最後的波音747在空中畫出王冠及「747」符號，向「空中女王」的時代告別。

美國波音公司（Boeing）1月31日將最後一架波音747客機交付給美國亞特拉斯航空（Atlas Air），這架波音747昨（1）日啟程時，機師特地在上空畫了一尊王冠及「747」符號，向「空中女王」的時代告別。

Boeing bid farewell to the 747 as it delivered its final plane to Atlas Air. Known as the ‘Queen of the Skies,’ the 747 was the world's first twin-aisle jetliner, which the U.S. aircraft maker designed and built in 28 months and Pan Am introduced in 1970 https://t.co/qyfzuvxKeK pic.twitter.com/G0YffQJ05r — Reuters Business (@ReutersBiz) February 1, 2023

綜合路透社、澳洲新聞網「News.com.au」、航空新聞網站「AviationSource News」報導，1月31日下午，波音華盛頓州艾弗雷特（Everett）工廠舉行向特拉斯航空交付一架波音747-8貨機的交機儀式和歡送會，這是波音公司交付的最後一架747型飛機。

The final 747 departs Paine Field on its delivery flight to Atlas Air, ending production since it was first built in 1967. pic.twitter.com/qRdtI5laC3 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 1, 2023

交機儀式結束後，1日特拉斯航空機師駕駛這架「最後的波音747」，從艾弗雷特潘恩機場（Paine Field）起飛，前往辛辛那堤/北肯塔基國際機場（Cincinnati/Northern Kentucky International Airport），貨機起飛後不久就在上空畫出一尊王冠及747，向主宰空中超過50年的波音747時代致敬與告別。

特拉斯航空周二在交機儀式上就宣告將向747告別的計畫，執行長戴德利（John Dietrich）表示：「她真是一架漂亮的飛機…對我而言是難以置信的榮耀。」

被稱為「空中女王」的波音747「巨無霸噴射機」（Jumbo Jet）是全球第一架廣體客機，在歷時6年發展，全球首架波音747-100於1969年2月起飛。747第一次進入商業服務是在1970年1月，由泛美航空（Pan American Airways）執飛紐約至倫敦的航程。

1970年1月22日波音747首次投入商業營運，由泛美航空（Pan American Airways）執飛紐約至倫敦的航程。（圖／美聯社）

路透社指出，1990年波音747的全盛時期，波音交付了70架747，不過隨著波音與空中巴士（Airbus）研發出更省能源的廣體客機後，客戶對747的需求逐步下降，2022年僅交付5架。

1970年1月22日波音747首次投入商業營運，由泛美航空（Pan American Airways）執飛紐約至倫敦的航程。畫面為客機抵達倫敦希斯羅機場後，泛美航空空服員在機頭合影。（圖／美聯社）

2022年7月波音宣布終止生產747，這架特拉斯航空貨機也成為第1574架波音747。