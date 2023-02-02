美國波音公司（Boeing）1月31日將最後一架波音747客機交付給美國亞特拉斯航空（Atlas Air），這架波音747昨（1）日啟程時，機師特地在上空畫了一尊王冠及「747」符號，向「空中女王」的時代告別。
綜合路透社、澳洲新聞網「News.com.au」、航空新聞網站「AviationSource News」報導，1月31日下午，波音華盛頓州艾弗雷特（Everett）工廠舉行向特拉斯航空交付一架波音747-8貨機的交機儀式和歡送會，這是波音公司交付的最後一架747型飛機。
交機儀式結束後，1日特拉斯航空機師駕駛這架「最後的波音747」，從艾弗雷特潘恩機場（Paine Field）起飛，前往辛辛那堤/北肯塔基國際機場（Cincinnati/Northern Kentucky International Airport），貨機起飛後不久就在上空畫出一尊王冠及747，向主宰空中超過50年的波音747時代致敬與告別。
特拉斯航空周二在交機儀式上就宣告將向747告別的計畫，執行長戴德利（John Dietrich）表示：「她真是一架漂亮的飛機…對我而言是難以置信的榮耀。」
被稱為「空中女王」的波音747「巨無霸噴射機」（Jumbo Jet）是全球第一架廣體客機，在歷時6年發展，全球首架波音747-100於1969年2月起飛。747第一次進入商業服務是在1970年1月，由泛美航空（Pan American Airways）執飛紐約至倫敦的航程。
路透社指出，1990年波音747的全盛時期，波音交付了70架747，不過隨著波音與空中巴士（Airbus）研發出更省能源的廣體客機後，客戶對747的需求逐步下降，2022年僅交付5架。
2022年7月波音宣布終止生產747，這架特拉斯航空貨機也成為第1574架波音747。
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