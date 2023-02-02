美國波音公司（Boeing）1月31日交付最後一架波音747客機給美國亞特拉斯航空（Atlas Air），亞特拉斯航空機師駕駛最後的波音747在空中畫出王冠及「747」符號，向「空中女王」的時代告別。

美國波音公司（Boeing）1月31日將最後一架波音747客機交付給美國亞特拉斯航空（Atlas Air），這架波音747昨（1）日啟程時，機師特地在上空畫了一尊王冠及「747」符號，向「空中女王」的時代告別。

綜合路透社、澳洲新聞網「News.com.au」、航空新聞網站「AviationSource News」報導，1月31日下午，波音華盛頓州艾弗雷特（Everett）工廠舉行向特拉斯航空交付一架波音747-8貨機的交機儀式和歡送會，這是波音公司交付的最後一架747型飛機。

交機儀式結束後，1日特拉斯航空機師駕駛這架「最後的波音747」，從艾弗雷特潘恩機場（Paine Field）起飛，前往辛辛那堤/北肯塔基國際機場（Cincinnati/Northern Kentucky International Airport），貨機起飛後不久就在上空畫出一尊王冠及747，向主宰空中超過50年的波音747時代致敬與告別。

特拉斯航空周二在交機儀式上就宣告將向747告別的計畫，執行長戴德利（John Dietrich）表示：「她真是一架漂亮的飛機…對我而言是難以置信的榮耀。」

被稱為「空中女王」的波音747「巨無霸噴射機」（Jumbo Jet）是全球第一架廣體客機，在歷時6年發展，全球首架波音747-100於1969年2月起飛。747第一次進入商業服務是在1970年1月，由泛美航空（Pan American Airways）執飛紐約至倫敦的航程。

1970年1月22日波音747首次投入商業營運，由泛美航空（Pan American Airways）執飛紐約至倫敦的航程。（圖／美聯社）
1970年1月22日波音747首次投入商業營運，由泛美航空（Pan American Airways）執飛紐約至倫敦的航程。（圖／美聯社）

路透社指出，1990年波音747的全盛時期，波音交付了70架747，不過隨著波音與空中巴士（Airbus）研發出更省能源的廣體客機後，客戶對747的需求逐步下降，2022年僅交付5架。

1970年1月22日波音747首次投入商業營運，由泛美航空（Pan American Airways）執飛紐約至倫敦的航程。畫面為客機抵達倫敦希斯羅機場後，泛美航空空服員在機頭合影。（圖／美聯社）
1970年1月22日波音747首次投入商業營運，由泛美航空（Pan American Airways）執飛紐約至倫敦的航程。畫面為客機抵達倫敦希斯羅機場後，泛美航空空服員在機頭合影。（圖／美聯社）

2022年7月波音宣布終止生產747，這架特拉斯航空貨機也成為第1574架波音747。

文章來源：Atlas Air To Fly Special “747” Flight Plan on Final Boeing 747 Delivery Flight
文章來源：Boeing delivers last 747, saying goodbye to 'Queen of the Skies'
文章來源：Atlas Air Pays Tribute to ‘Queen of the Skies’ as Airline Receives Last-Ever Made Boeing 747
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