桃園市42歲陳姓男子是車行負責人，與葉姓友人有債務糾紛，去年11月2人相約在車行協調債務，因為帳目僵持不下，陳男竟持開山刀往葉男身上狂砍，念在多年友誼放下後，卻又駕車追逐要送醫的葉男，眾人連忙駕車到派出所報案，桃園地檢署依殺人未遂罪、毀損罪嫌起訴陳男。

檢方調查，42歲陳姓男子是車行負責人，與葉姓友人有債務糾紛，2人去年11月相約在車行協調債務。協調間雙方對帳僵持不下，陳男突然跑到外面，並拿開山刀砍向葉男，葉男中2刀後倒地，陳男仍朝葉男追砍，葉男起身徒手搶奪開山刀，並以左手將陳男壓制在牆邊，其他在旁友人則不敢靠近。

後來李姓車行員工拿棍棒攻擊葉男，葉男頻頻向陳男道歉，陳男看到葉男濺血，也念在多年情誼下停手，陳男結束扭打後，又忿忿不平拿鋁棒攻擊葉男轎車，葉男去送醫時，陳男還駕車在後追逐，幫忙開車的邱男連忙開到派出所報警才逃過一劫。

桃園地檢署偵結，依殺人未遂罪、毀損罪嫌起訴陳男。至於李姓員工傷害罪嫌部分另外偵辦。