台灣燈會將從2月5日至2月19日在台北市正式登場，為疫情降級解封後首場國際型活動，警方預期勢必湧入大量人潮參觀，提醒在人潮擁擠時，除防止隨身財物遭竊，也要特別留意鹹豬手。

警方提供人潮擁擠時的防狼妙招。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警方統計，2019年至2022年受理性騷擾案件中，行為態樣以趁機觸摸隱私處占45％最多，偷窺、偷拍占15％次之。而發生地點以公共場所最多，其次為大眾運輸工具；發生時間以15至18時最多，18時至21時次之，可見性騷擾嫌犯易於人潮擁擠尖峰時段，趁機碰觸被害人隱私部位，當被害人發現不對勁時，嫌犯早已得逞或於大眾運輸工具到站後逃之夭夭。

北市婦幼警察隊特別提醒民眾，在人潮擁擠情況下，若感受到有人異常接近，例如刻意推擠或不當磨蹭等，可移動至有監視器的區域，如已迴避或直接出聲制止後，對方仍繼續行為，甚至尾隨，在人身安全無虞考量下，除使用手機錄影蒐證外，也注意是否有第三人目睹，以供報案時舉證之用。

另外，如遭觸碰胸部、臀部或其他身體隱私部位，要記下發生時間地點及對方特徵，並盡速報案，以利警方即時調閱監視器影像追查嫌疑人，維護自身權益。