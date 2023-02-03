中華精測去年合併營收43.89億元，較前年成長3.5％並創下新高。中華精測3日公告今年元月合併營收2.16億元，較去年12月的3.43億元減少36.9％，與去年同期的2.51億元相較減少13.8％。

中華精測表示，今年第一季進入產業傳統淡季，1月份適逢農曆年節假期，因此受工作天數影響，1月營收預期會是第一季的低點，看好第一季業績將逐月成長。目前產業仍處於庫存調整階段，隨著終端客戶次世代機種開發同步積極去化既有庫存，將有助於開拓新局，審慎樂觀迎接復甦期。

中華精測今年1月份營收中，5G智慧型手機應用處理器受到客戶端庫存調整階段影響呈現淡季成績，但毫米波（mmWave）訊號導入5G智慧型手機應用趨勢帶動下，大幅提升射頻（RF）晶片測試探針卡需求，相關訂單增溫並在1月份明顯挹注業績。

有鑑於此，中華精測正積極調整全球布局策略，以因應當地市場客戶的技術及產能需求，期能隨著這次景氣下行之時完成調整步伐，以利於在景氣復甦期掌握觸底反彈之商機。