黃偉晉日前參與台視、衛視中文台寵物實境秀《哈囉!毛小孩》，3月將考寵物美容相關證照，問到最崩潰的事，他透露江宏傑的愛犬對他來說是現在印象最深刻、最難的挑戰，「因為真的一個不小心，牠可能就走了。」腦中還一秒閃過「今天幹嘛過來啊這位客人」，他強調只有短短1秒，解釋「因為那隻狗很老了，我這個新手碰到會擔心死，因為我是貓控，對狗狗不熟」。

黃偉晉跟郭書瑤在《毛小孩》中擔任實習生，負責「美容組」，黃偉晉錄影時不小心遭狗抓傷手，但他說郭書瑤脖子被抓傷較嚴重，看似過敏般紅腫，那拍攝期間有想放棄嗎？「在服務狗狗的時候，會有想完成的使命感，弄完一隻狗，看它舒舒服服地交到主人手上，非常有成就感，不會想放棄。」被虧該不會酬勞夠多才OK，他趕緊澄清說，沒有啦！

問到對節目裡的CEO陶晶瑩印象，黃偉晉對她並不陌生，他曾參加過第6屆《超級星光大道》，2人雖首度合作實境節目，但他認為陶晶瑩一直以來都是很親切的大姊姊，「跟以前選秀節目的感覺一模一樣，沒有因為10年過去而改變，一樣是很親切、很親近，毫無高高在上審視他人的感覺」。

他謙稱當年在《星光大道》唱得爆爛，陶晶瑩給他很多鼓勵，也經常開玩笑讓他放輕鬆，好好挑戰即將迎來的選手，「那時候我PK叮噹、Kimberly（陳芳語），哪比得過啊，衰到爆炸。她抱著這男生超衰，就安慰我。」而黃偉晉最後也獲第8名的成績。

此外，黃偉晉日前赴日本旅行，至寺廟抽到大凶籤，他敘述內容寫著，我會失去跟生命同等的東西，我的生活糟的程度就像大火燒完一棟房子。讓他驚嚇到懷疑是不是快要死了，朋友勸他不要多想，他也認為過年期間到烘爐地抽到吉籤，也不迷信，2023年開春至今還算順利。這次日本行，他瘋狂爆買，毫不手軟砸2萬買了件外套，直說是「犒賞自己」，也立刻自砍到17500元，邵庭聽了驚呼，原來這就是削價競爭！